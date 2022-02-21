В Ростовской области возбудили уголовное дело о геноциде в годы войны

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено по статье о геноциде в связи с выявлением новых фактов совершения преступлений в период оккупации Ростовской области нацистами и их союзниками в годы Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС.

"Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ "Геноцид", в отношении неустановленных лиц. Уголовное дело принять к производству, приступить к расследованию", - заявила судья Ростовского областного суда.

В рамках процесса принято решение объединить ряд эпизодов преступлений, совершенных нацистами и их союзниками. В частности, в рамках дела будут изучены обстоятельства расстрела мирных жителей в Миллерово.

Ростовский областной суд рассматривает заявление о признании геноцидом преступлений, совершенных нацистами и их союзниками в период оккупации Ростовской области в годы Великой Отечественной войны. Первое заседание по делу состоялось 10 февраля. Основанием для обращения в суд стали результаты работы, в ходе которой были изучены архивные документы и материалы по фактам обнаружения массовых захоронений мирных жителей времен Великой Отечественной войны в городах Миллерово и Сальск Ростовской области.

По данным прокуратуры Ростовской области, всего за время оккупации на территории региона было уничтожено, угнано в концлагеря и на принудительные работы более 200 тыс. человек - не менее 96 тыс. мирных советских граждан и не менее 29 тыс. военнопленных. Вывезено в Германию и на территории, находившиеся в тылу германских войск, не менее 85 тыс. мирных граждан.-0-