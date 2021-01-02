В РПЦ рекомендовали пожилым прихожанам не идти в храм в Рождество

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожилым прихожанам следует воздержаться от посещения богослужений в Рождество из-за пандемии, сказал председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), сообщает ТАСС.

Священники, по его словам, в Рождество будут на дому причащать и исповедовать пожилых прихожан, чтобы человек, лишенный возможности пребывать в храме, не был лишен участия в таинствах.

Митрополит призвал духовенство соблюдать утвержденные Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Священным синодом РПЦ в марте 2020 года правила совершения богослужения во время пандемии, которыми предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также усиливаются санитарные нормы при совершении таинств крещения, причастия и соборования.-0-