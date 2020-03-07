В рухнувшем в Китае отеле на карантине размещались контактные с больными коронавирусом

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обрушившаяся гостиница в провинции Фуцзянь на востоке Китая использовалась для временного размещения на карантин лиц, имевших контакт с инфицированными коронавирусом. Об этом сообщил информационный портал Sina.

В Китае обрушилось здание гостиницы, под завалами оказались около 70 человек Шестиэтажное здание гостиницы обрушилось сегодня около 19.30 по местному времени в городе Цюаньчжоу. На первом этаже строения находились магазины и кафе.

Ранее поступила информация, что в городе Цюаньчжоу обрушилось шестиэтажное здание гостиницы. Под обломками здания оказались около 70 человек.

Спасатели и полиция ведут работы по разбору завалов, из-под которых уже извлечены 28 человек. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь.

Причины обрушения выясняются.-0-