В Румынии на крупнейшем НПЗ произошел взрыв

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В румынском городе Нэводари произошел взрыв на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе Petromidia, пять человек пострадали, один погиб, сообщает местный телеканал Digi 24.

Как сообщает телеканал, компания Group KMG International, которой принадлежит Rompetrol Rafinare, заявила, что внутри установки HПЗ огонь изолирован и стабилизирован. Пожарные прилагают максимальные усилия для его скорейшего тушения.

"Приоритетом для нас с самого начала инцидента на НПЗ Petromidia была безопасность наших сотрудников. Весь персонал НПЗ Petromidia был эвакуирован, технологические процессы остановлены. К сожалению, в результате аварии пятеро наших коллег пострадали, один получил ожоги 45% тела, все госпитализированы. Один человек, который считался пропавшим, обнаружен мертвым", - рассказал представитель компании KMG International Group.

Местных жителей попросили не открывать окна и оставаться в своих домах.

Кроме этого, местные власти заявили, что воздействие на окружающую среду может оказаться масштабным.

На место происшествия прибыли 8 пожарных автомобилей, 2 машины скорой помощи и одно мобильное отделение реанимации. О причинах взрыва пока не сообщается.-0-