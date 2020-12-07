В Румынии на парламентских выборах побеждает оппозиционная Социал-демократическая партия

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На парламентских выборах в Румынии по итогам подсчета 95% бюллетеней (более 5 млн голосов) побеждает оппозиционная Социал-демократическая партия (PSD), набрав 29,8% голосов, сообщает телеканал Digi 24.

По данным Центральной избирательной комиссии Румынии, правящая Национальная либеральная партия (PNL) получает 25,11%. Набрав 14,5% голосов, в парламент проходит объединение "Союз спасения Румынии - Партии свободы, единства и солидарности" (USR-PLUS). Также необходимый пятипроцентный барьер преодолели партии Альянс за единство румын (8,7%) и Демократический союз венгров Румынии (6%).

Парламентские выборы в Румынии завершились 6 декабря. Голосование проводилось на более чем 18 тыс. избирательных участках. По данным Центральной избирательной комиссии, средняя явка по стране к 21.00 по местному времени составила 31,8%. После завершения подсчета голосов будут определены 136 сенаторов и 329 депутатов из 7 136 кандидатов (2 477 - в Сенат и 4 659 - в Палату депутатов). Парламентариев избирают на 4 года.-0-