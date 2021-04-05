В Румынии обнаружили новый вариант британского штамма коронавируса с опасной мутацией

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Университета имени Штефана Великого в румынском городе Сучава (север страны) обнаружили новый вариант коронавируса, включающий характеристики как британского штамма B1.1.7, так и мутации E484K, который, согласно некоторым исследованиям, может снизить эффективность вакцин. Сообщение университета приводит ТАСС.

"К трем вызывающим тревогу вариантам, происходящим из Великобритании (линия B.1.1.7, имя VOC202012/01), ЮАР (линия B.1.351, имя 501Y.V2 15) и Бразилии (линия P.1, имя P1), британские специалисты Службы общественного здравоохранения Англии (Public Health England) добавили в феврале новый вариант вируса (B.1.1.7 + E484K), - отмечается в сообщении университета. - Хотя количество выявленных случаев с новым вариантом (B.1.1.7 + E484K) пока относительно невелико (в британском докладе от 1 апреля 2021 года представлены лишь 43 случая), основную озабоченность вызывает способность вариантов, которые содержат и мутацию E484K, оказывать более эффективное сопротивление антителам, порожденным вакцинами, и снижать, таким образом, эффективность вакцин".

В лаборатории метагеномики и молекулярной биологии Университета имени Штефана Великого в последние две недели было проведено секвенирование 91 пробы от пациентов с COVID-19 из уездов Сучава, Клуж, Яссы, Тимиш и Ботошань. Были выявлены 88 новых случаев заболевания с штаммом B.1.1.7, происходящим из Великобритании, и 1 случай штамма B.1.1.7 + E484K. Эта биологическая проба была взята в уездной больнице неотложной помощи у пациента, который не посещал недавно Великобританию, отмечается в сообщении.-0-