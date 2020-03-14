В Румынии по необычной процедуре одобрили состав нового правительства

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Румынии большинством голосов одобрил состав нового правительства, которое возглавил представитель Национал-либеральной партии Лудовик Орбан. Об этом сообщило агентство Agerpres.

При голосовании за состав нового кабмина было подано 286 голосов, против - 23.

По причине коронавируса и в целях борьбы с его распространением была изменена привычная процедура голосования. Премьер-министр правительства Лудовик Орбан находится в изоляции и обнародовал свое выступление онлайн. Кандидаты в министры также выступили по видеосвязи.

В порядке обсуждения программы нового кабмина выступления в прениях были размещены в социальных сетях.-0-