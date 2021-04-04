В Румынии прошли акции протеста против ограничительных мер из-за COVID-19

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Манифестации протеста против введенных властями ограничительных мер из-за пандемии коронавируса прошли 3 апреля уже седьмой день подряд в Бухаресте и ряде других городов Румынии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Agerpres.

Участники акции протеста в Бухаресте провели шествие от Университетской площади к площади Победы, где находится штаб-квартира правительства, до Дворца парламента.

Манифестанты обличали "санитарную диктатуру" и требовали отставки правительства, выражая недовольство закрытием школ, сокращением графика работы магазинов и обязательным ношением масок на открытом воздухе.

Большинство протестующих были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Среди участников были представители оппозиционной парламентской партии "Альянс за объединение румын" с ее лидером Джордже Симионом. Колонна протестующих сопровождалась жандармами.

Как сообщается, число протестующих на площади Победы составляло около 1 тыс. По словам представителя столичной полиции, организаторы акции протеста будут оштрафованы, так как количество ее участников значительно превысило разрешенные санитарными нормами 100 человек. Инцидентов во время шествия зарегистрировано не было.

Румынские власти неделю назад ужесточили ограничительные меры против распространения COVID-19. Так, был введен комендантский час в выходные дни с 20.00 вместо 22.00, сокращены часы работы магазинов. Протесты также прошли в ряде других городов страны.-0-