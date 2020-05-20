В Румынии с 1 июня откроются курорты на Черном море

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Румынии с 1 июня начнут работать курорты на черноморском побережье, сообщает Radio România Actualităţi.

По данным румынской организации работодателей Mamaia Constanţa, с начала лета планируют открыться более 100 отелей, что составляет четверть от расположенных на побережье Черного моря. Часть отелей уже открылась, но работают они в ограниченном режиме. С 1 июня вновь заработают кафе и рестораны на открытых террасах. А с 15 июня будет разрешена работа пунктов питания в помещениях.

Ожидается, что румынские курорты в первую неделю лета примут до 10 тыс. туристов. Далее их количество будет увеличиваться.-0-