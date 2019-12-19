В Румынии сошли с рельсов два поезда

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На вокзале в румынском городе Плоешти 18 декабря столкнулись и сошли с рельсов два поезда, пять человек пострадали, сообщает пресс-служба Инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Прахова.

По информации спасателей, товарный поезд не отреагировал на сигнал остановки и столкнулся с пассажирским поездом, курсирующим между городами Плоешти и Бухарест. В результате столкновения оба состава сошли с рельсов.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь, движение на участке железной дороги в окрестностях Плоешти временно заблокировано.-0-