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12 июля 2020, 15:25

В Румынии вступил в силу закон, который запрещает распространять неприятные запахи

Бухарест, Румыния. Фото istockphoto.com
Бухарест, Румыния. Фото istockphoto.com

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закон об ольфактивном (обонятельном) дискомфорте вступил в силу в Румынии, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Agerpres.

"Ольфактивный дискомфорт, - гласит нормативный акт, - это последствие деятельности, которая может повлиять на состояние здоровья населения и на окружающую среду, которая субъективно воспринимается как запахи различной интенсивности или объективно измеряется, согласно действующим национальным, европейским и международным стандартам".

Проще говоря, если, например, запах еды, которую хозяйка готовит у себя на кухне, распространяется на лестничную площадку и по этажам, то теперь ее можно оштрафовать на достаточно крупную сумму. Законом предусмотрен максимальный штраф в 30 тыс. леев (6,3 тыс. евро) для физических лиц и в 80 тыс. леев (16,7 тыс. евро) для юридических лиц.

Исходной точкой правового акта послужило постановление правительства от 2005 года об охране окружающей среды, а его инициаторами были два парламентария от партии "Союз за спасение Румынии". "Думаю, что люди должны заботиться о хороших отношениях с соседями, - сказала ее представитель Родика Милитару. - Некоторые для того, чтобы проветрить квартиру, открывают дверь на лестничную площадку, а не окно. Если это происходит регулярно и жалобы соседей не принимаются во внимание, то теперь можно обратиться к закону".

Отныне уровень ольфактивного дискомфорта будет определен в выдаваемых местными управлениями по охране окружающей среды разрешениях на любую экономическую деятельность, а нарушения установленных нормативов могут привести к закрытию соответствующих компаний.-0-

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