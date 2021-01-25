В Румынии выдвинуто обвинение против экс-премьера

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуроры Национального управления по борьбе с коррупцией Румынии официально выдвинули обвинение в отношении бывшего спикера Сената и экс-премьера Кэлина Попеску-Тэричану. Его обвиняют в получении взятки в размере $800 тыс. в период, когда он занимал пост главы правительства (с 2004 по 2008 год). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенный сегодня пресс-релиз управления.

"В постановлении прокуроров отмечается, что существуют данные и доказательства, из которых вытекает, что Попеску-Тэричану потребовал и получил через посредников в 2007-2008 годах от представителей австрийской компании взятку в размере 800 тыс. долларов в виде оплаты консультационных услуг в обмен на осуществление им своих полномочий таким образом, чтобы правительством был принят ряд выгодных для компании решений", - говорится в сообщении. Таким образом, дело Попеску-Тэричану теперь может быть передано в суд.

Национальное управление по борьбе с коррупцией попыталось возбудить уголовное дело в отношении Попеску-Тэричану еще в 2018 году, однако тогда сенаторы не дали разрешения начать уголовное преследование спикера.

Попеску-Тэричану был председателем партии "Альянс либералов и демократов" (АЛДЕ), которая в 2016-2019 годах входила вместе с Социал-демократической партией (СДП) в левоцентристскую правящую коалицию. В октябре 2019 года правительство СДП и АЛДЕ ушло в отставку, новый кабинет сформировала правоцентристская Национал-либеральная партия (НЛП). В октябре 2020 года "Альянс либералов и демократов" объединился с партией "ПРО-Румыния", образовав новую партию под названием "Социал-либеральная ПРО-Румыния", которой на выборах 6 декабря 2020 года не удалось пройти в парламент.-0-