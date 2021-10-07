В Румынии за сутки зарегистрирован максимум смертей с начала пандемии

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Румынии зарегистрирован новый максимум случаев смертей от COVID-19 с начала пандемии: за 6 октября в стране умер 331 человек, сообщает медиасеть Euractiv.com.

Сообщается, что 6 октября в Румынии зафиксировали почти 15 тыс. новых случаев заболевания - это наибольшее число с начала пандемии, более 1,5 тыс. пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии. В связи с этим власти Румынии обратились к ЕС за помощью и лекарствами для лечения COVID-19 и приостановили несрочные операции, так как в больницах закончились койки в отделениях интенсивной терапии.

Органы здравоохранения активировали механизм гражданской защиты ЕС, чтобы получить доступ к дополнительным запасам тоцилизумаба (препарата, используемого для лечения COVID-19) и индивидуальным кислородным аппаратам.-0-