В Румынии завершилось голосование на парламентских выборах

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентские выборы завершились 6 декабря в Румынии, сообщает ТАСС. Голосование проводилось на более чем 18 тыс. избирательных участках, которые в 21:00 закончили прием бюллетеней.

По данным местной Центральной избирательной комиссии, средняя явка по стране в 19:00 составила 29,8%.

После завершения подсчета голосов будут определены 136 сенаторов и 329 депутатов из 7 136 кандидатов (2 477 - в Сенат и 4 659 - в Палату депутатов). Парламентариев избирают на 4 года.

Порог прохождения в законодательный орган составляет 5%.

По данным экзитполов, которые распространила газета "Адевэрул", к 17:30 в лидеры вышла Социал-демократическая партия, набирающая 31,1% голосов, стоящая во главе действующего правительства меньшинства Национал-либеральная партия набрала 28,7% голосов, Альянс "Союза за спасение Румынии" - Партии свободы, единства и солидарности поддержали 15,3% избирателей. В парламент, согласно опросу, также должны пройти Демократический союз венгров Румынии (6%), Альянс за единство румын (5,3%), партии "Народное движение" и "Про-Румыния" (обе по 5%).-0-