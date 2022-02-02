В Сахалинской области произошли четыре землетрясения магнитудой до 4

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейсмологи зарегистрировали рядом с Курильскими островами и на Сахалине четыре землетрясения магнитудой до 4. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Два землетрясения магнитудой 3 и 4 произошли в море рядом с южной группой Курильских островов. Еще одно землетрясение магнитудой 2,5 зафиксировано в северной части Сахалина в Ногликском районе", - рассказали в филиале.

Четвертое землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами. "Эпицентр располагался рядом с Малой Курильской грядой. Глубина очага - 73 километра", - добавили в Единой геофизической службе РАН.

По данным сейсмологов, местные жители подземные толчки не ощутили. Угрозу цунами не объявляли.-0-