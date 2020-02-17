В Сальвадоре автобус упал в ущелье, погибли 11 человек

Фото из Twitter-аккаунта Noticias El Salvador
17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юго-западе Сальвадора (Центральная Америка) автобус рухнул в ущелье. В результате 11 человек погибли и 25 получили ранения, сообщает канадская газета Le Journal de Montreal.
Авария произошла 16 февраля недалеко от населенного пункта Чилтиупан, примерно в 55-и км к юго-западу от столицы страны Сан-Сальвадора.
Причины инцидента выясняются. Отмечается, что участок дороги, на котором произошла трагедия, считается опасным из-за многочисленных изгибов и граничащих с ним пропастей.-0-