В Сальвадоре биткоин признали официальной валютой

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 7 сентября 2021
Минск Ясно +17°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:01 Минкультуры: для творческого роста молодежи в стране создана многоступенчатая система Культура
12:56 "Школы юных" открывают новый образовательный сезон в БГУ Общество
12:53 До +24°С ожидается в Беларуси 8 сентября Общество
12:52 Гигин: союзные программы позволят решать многие вопросы в автоматическом режиме Экономика
12:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1419 пациентов с COVID-19, выписаны 1136 Общество
12:43 В Минске мужчина присвоил забытые на кассе вокзала 65 тыс. российских рублей Происшествия
12:37 В Сальвадоре биткоин признали официальной валютой В мире
12:32 Число жертв взрывов боеприпасов на юге Казахстана возросло до 16 В мире
12:28 Белорусские гребцы на ЧМ среди юниоров и молодежи в Португалии выиграли 6 медалей Спорт
12:19 Концерты, VR-развлечения, LEGO-городок. Как планируют отметить День города Минска Афиша
12:17 Республиканский театр белорусской драматургии приглашает детей создать новый спектакль Культура
12:14 ГПК: за сутки только один сопредельный пункт выполнил договоренности по пропуску грузовиков Регионы
12:05 КГК Гродненской области выявил завышение цен на социально значимые товары в 40 магазинах Регионы
12:00 Международный форум реставраторов культурного наследия пройдет в Минске 14-15 сентября Культура
11:57 На "Минск-Арене" болельщики могут почтить память хоккеистов ярославского "Локомотива" Спорт
11:54 Караник: прямые линии охватывают свой спектр вопросов и остаются эффективным способом их решения Регионы
11:53 В России за сутки выявили 17 425 случаев заражения COVID-19 В мире
11:50 Почти все котельные Брестской области получили паспорта готовности к отопительному сезону Регионы
11:43 Минчанка больше года незаконно получала зарплату Происшествия
11:43 Галерея ремесел и художественного творчества открылась в Могилевском экономическом профтехколледже Культура
11:39 В Чикаго в результате стрельбы погиб 4-летний ребенок В мире
11:29 Куба первой в мире начала вакцинацию от коронавируса детей с 2 лет В мире
11:28 По маршруту Минского полумарафона будут организованы 12 музыкальных интерактивных площадок Спорт
11:24 Профсоюзы за полгода помогли вернуть работникам около Br2 млн Общество
11:21 Доступ к сайту "Медиа-Полесье" ограничен по постановлению прокуратуры Происшествия
11:07 Движение на участке трассы М1 временно ограничат 8 сентября Регионы
10:56 Правительство перераспределило по областям субвенции на строительство жилья Экономика
10:52 Погода на этой неделе будет благоприятной для уборки картофеля и кукурузы Общество
10:46 Искусственный интеллект помог дописать Десятую симфонию Бетховена Технологии
10:45 Привозили наркотики из России и выращивали сами: шестерых закладчиков ждет суд Происшествия
Все новости
Все новости
В мире
07 сентября 2021, 12:37

В Сальвадоре биткоин признали официальной валютой

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сальвадоре 7 сентября вступил в силу закон, согласно которому биткоин становится официальным платежным средством наряду с американским долларом, сообщает Мир 24.

Республика стала первой страной, предоставившей биткоину такой статус. Жители Сальвадора смогут использовать цифровую валюту для оплаты услуг и товаров с помощью электронного кошелька Chivo.

Страна уже начала закупать криптовалюту. О первой транзакции в преддверии вступления в силу соответствующего закона заявил глава государства Найиб Букеле в своем Twitter-аккаунте. "Сальвадор только что купил свои первые 200 биткоинов. К крайнему сроку наши брокеры закупят еще больше", - сообщил Букеле.

7 сентября курс биткоина обновил максимум с середины мая, достигнув отметки в $52,9 тыс.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
валюта
Новости рубрики В мире
Фото kaz.tengrinews.kz Число жертв взрывов боеприпасов на юге Казахстана возросло до 16
Фото ТАСС В России за сутки выявили 17 425 случаев заражения COVID-19
Фото msn.com В Чикаго в результате стрельбы погиб 4-летний ребенок
Фото из архива Куба первой в мире начала вакцинацию от коронавируса детей с 2 лет
Фото из архива Канада открыла границу для вакцинированных иностранцев
Фото mchs-lnr.su Девять горняков погибли в шахте в Луганской области
Главное
Реально ли удвоить добычу нефти и зачем нужна "крыша". Главное из заявлений Лукашенко по "Белоруснефти"
Кочанова: действия Запада по дестабилизации ситуации в Беларуси подрывают основы международного права
Золотовалютные резервы Беларуси за август выросли на 14,2% до $8,5 млрд
К новому учебному году Беларусбанк запустил новый Клуб "Z-класс"
Топ-новости
Рачков об учениях "Запад-2021": мы никому не угрожаем, но реально оцениваем ситуацию в мире
Авраменко: в Беларуси планируется развивать сектор логистических операторов более высокого уровня
GrandSport и ФУТЗАЛ перевернули игру!
Шпаковский: с подписанием союзных программ формируется пространство равных возможностей в экономике
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1419 пациентов с COVID-19, выписаны 1136
Караник: прямые линии охватывают свой спектр вопросов и остаются эффективным способом их решения
Белорусские гребцы на ЧМ среди юниоров и молодежи в Португалии выиграли 6 медалей
Новый день – новая игра. Онлайн-казино Parimatch представляет новую глобальную кампанию
В Беларуси полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 1 млн 40 тыс. человек
Профсоюзы за полгода помогли вернуть работникам около Br2 млн
ГПК: за сутки только один сопредельный пункт выполнил договоренности по пропуску грузовиков
Концерты, VR-развлечения, LEGO-городок. Как планируют отметить День города Минска
В Беларуси с 7 сентября повышаются цены на автомобильное топливо
Погода на этой неделе будет благоприятной для уборки картофеля и кукурузы
Служба занятости за лето трудоустроила около 27 тыс. учащихся и студентов
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.