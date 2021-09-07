В Сальвадоре биткоин признали официальной валютой

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сальвадоре 7 сентября вступил в силу закон, согласно которому биткоин становится официальным платежным средством наряду с американским долларом, сообщает Мир 24.

Республика стала первой страной, предоставившей биткоину такой статус. Жители Сальвадора смогут использовать цифровую валюту для оплаты услуг и товаров с помощью электронного кошелька Chivo.

Страна уже начала закупать криптовалюту. О первой транзакции в преддверии вступления в силу соответствующего закона заявил глава государства Найиб Букеле в своем Twitter-аккаунте. "Сальвадор только что купил свои первые 200 биткоинов. К крайнему сроку наши брокеры закупят еще больше", - сообщил Букеле.

7 сентября курс биткоина обновил максимум с середины мая, достигнув отметки в $52,9 тыс.-0-