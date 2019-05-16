В Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 5,9

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,9, произошло у берегов Сальвадора. Об этом сообщило в
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр информирует о землетрясении у берегов Никарагуа. Эта страна расположена рядом с Сальвадором. По сведениям европейских сейсмологов, магнитуда подземных толчков составила 5,7.
Эпицентр землетрясения находился в 77 км к западу от города Чинандега. Очаг залегал на глубине 100 км.-0-
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