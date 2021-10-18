В Сальвадоре прошла акция протеста против биткоина

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабная акция протеста против решения правительства о признании биткоина официальной валютой прошла в столице Сальвадора, сообщает Deutsche Welle.

Не менее 4 тыс. человек вышли на улицы Сан-Сальвадора в минувшее воскресенье, выражая протест против некоторых действий правительства, в частности - против признания биткоина законным платежным средством в стране. Митингующие также высказали свое недовольство по поводу увольнения в мае 2021 года судей Верховного суда Сальвадора.

Среди демонстрантов были феминистские группы, правозащитные организации, сторонники защиты окружающей среды и члены политических партий.

В Сальвадоре 7 сентября вступил в силу закон, согласно которому биткоин становится официальным платежным средством наряду с американским долларом. Республика стала первой страной, предоставившей биткоину такой статус.-0-