В Сальвадоре разбился самолет ВВС, среди погибших сын министра обороны

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3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате крушения самолета ВВС Сальвадора погибли три человека, среди них сын министра обороны страны. Об этом сообщает издание La Prensa Grafica.
Самолет ВВС Сальвадора Baron 55 Beechcraft разбился в береговой зоне при поиске яхты с двумя пассажирами, пропавшей в море в среду. Весь экипаж, в том числе сын министра обороны, погиб.
"Вооруженные силы Сальвадора обнаружили тело сына министра Мерино Монроя и его товарищей среди обломков самолета, в котором они летели", - написал президент страны Найиб Букеле на своей странице в Twitter. Он также добавил, что министр обороны лично руководит спасательной операцией.-0-