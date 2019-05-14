В самолет Меркель въехал автомобиль без водителя

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлеру Германии Ангеле Меркель пришлось сменить самолет - в ее правительственный лайнер в аэропорту немецкого города Дортмунд, врезался автомобиль, сообщает Bild .

Инцидент произошел в то время, как воздушное судно дожидалось Меркель, которая собиралась лететь в Берлин. Владелец Renault Trafic покинул транспортное средство и забыл его поставить на ручной тормоз. Машина въехала в самолет. Лайнер получил повреждения и не смог улететь.

На борту самолета находились три члена экипажа. Они не пострадали. Медицинская помощь им не понадобилась.-0-