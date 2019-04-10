В самолет Нью-Йорк - Москва ударила молния

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В самолет рейса Нью-Йорк - Москва, приземлявшийся в российском аэропорту Шереметьево, попала молния, сообщает
"Информация о данном инциденте есть. Посадка осуществлена благополучно. Проводится оценка технического состояния воздушного судна", - сообщили в пресс-службе.
Известно, что инцидент произошел на высоте около 3 тыс. м. Другие подробности не сообщаются.-0-
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