В самолет Нью-Йорк - Москва ударила молния

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В самолет рейса Нью-Йорк - Москва, приземлявшийся в российском аэропорту Шереметьево, попала молния, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

"Информация о данном инциденте есть. Посадка осуществлена благополучно. Проводится оценка технического состояния воздушного судна", - сообщили в пресс-службе.

Известно, что инцидент произошел на высоте около 3 тыс. м. Другие подробности не сообщаются.-0-