В Сан-Франциско и Лос-Анджелесе хотят ввести плату за въезд в центр

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Сан-Франциско и Лос-Анджелеса изучают возможность последовать примеру Нью-Йорка, в котором въезд наземного транспорта в район Манхэттен южнее 61-й улицы станет платным после декабря 2020 года. Об этом сообщила в 1 апреля газета The Wall Street Journal .

Взимание платы за въезд на Манхэттен - составная часть плана из 10 пунктов, направленных на совершенствование транспортной системы мегаполиса. Нью-Йорк занимает пятое место в десятке американских городов с самым высоким показателем автомобильных пробок.

В среднем водитель теряет здесь 133 часа в год, простаивая в скоплении других транспортных средств. По этому показателю Нью-Йорк уступает Бостону (164 часа), Вашингтону (155), Чикаго (138) и Сиэтлу (138), но опережает Лос-Анджелес (128), Питтсбург (127), Сан-Франциско (116), Портленд (116) и Филадельфию (112).-0-