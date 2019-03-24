В Сан-Франциско неизвестный стрелок убил одного человека и ранил троих

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время стрельбы в калифорнийском городе Сан-Франциско неизвестный мужчина убил одного человека и ранил троих, сообщил телеканал ABC.
Стрелок открыл огонь на Филлмор-стрит вечером 23 марта. По информации сотрудников полицейского управления Сан-Франциско, трое пострадавших были госпитализированы, состояние одного из них тяжелое.
Мотивы преступления выясняются.-0-
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