Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
24 марта 2019, Вс
+8°C
Малооблачно EUR 2.3879
USD 2.1022
RUB 3.2896
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: мир смотрит сегодня на Беларусь, и многие страны рассчитывают на ее поддержку
Президент
Лукашенко поручил взять на контроль вопросы цен и уровня зарплат
Президент
Затраты на оказание услуг ЖКХ за последние три года снизились в Беларуси более чем на Br450 млн
Общество
Конкретная работа Беларуси и России даст больше результатов, чем публичные дискуссии - Макей
Политика
ФОТОРЕПОРТАЖ: Национальная квалификация на чемпионат мира по брейк-дансу в Минске
Регионы
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Минске пьяный водитель протаранил бетонный забор
13:37 Происшествия
Более 250 большегрузов ожидают въезда в Польшу в "Брузгах" и "Берестовице"
13:14 Регионы
До +11°С ожидается 25 марта в Беларуси
13:10 Общество
ФОТОРЕПОРТАЖ: Новая программа "Иллюзия и смех" представлена в Гомельском цирке
12:59 Культура
Определены победители открытого чемпионата Беларуси по гиревому марафону
12:21 Спорт
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске выступила группа Manowar
12:08 Культура
В Норвегии с круизного лайнера эвакуировали около 400 человек
11:44 В мире
В Сан-Франциско неизвестный стрелок убил одного человека и ранил троих
11:25 В мире
Народному артисту России Александру Серову исполняется 65 лет
11:07 В мире
Кабинет министров Великобритании намерен отправить Терезу Мэй в отставку
10:52 В мире
Сборная Беларуси сыграет сегодня в гостях против Северной Ирландии в квалификации Евро-2020
10:38 Спорт
В период весенних каникул около 9,5 тыс. школьников отдохнут в лагерях Минской области
10:17 Регионы
В Мали вооруженные люди убили более 130 человек
09:54 В мире
Белорусские дзюдоисты успешно выступили в первый день юниорского КЕ в Греции
09:39 Спорт
Азаренко и Барти вышли в 1/8 финала парного разряда на турнире в Майами
09:32 Спорт
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
09:15 В мире
Белорусы завоевали 11 медалей на Кубке мира по самбо в Москве
09:09 Спорт
Злоумышленники выбили окна в шестой по счету мечети в Бирмингеме
00:54 В мире
Два человека пострадали в результате падения вертолета в Норвегии
00:20 В мире
В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 6,0
23:40 В мире
Все новости
Темы
Кубок мира по биатлону-2018/2019 Кубок мира по биатлону-2018/2019
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Детский отдых Детский отдых
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Сан-Франциско неизвестный стрелок убил одного человека и ранил троих

В мире 24.03.2019 | 11:25
Фото VistaNews
Фото VistaNews

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время стрельбы в калифорнийском городе Сан-Франциско неизвестный мужчина убил одного человека и ранил троих, сообщил телеканал ABC.

Стрелок открыл огонь на Филлмор-стрит вечером 23 марта. По информации сотрудников полицейского управления Сан-Франциско, трое пострадавших были госпитализированы, состояние одного из них тяжелое.

Мотивы преступления выясняются.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
преступление, смерть, стрельба, США, убийство
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
Анатолий Лис: содержанию и эксплуатации улиц и дорог - особое внимание
Кабинет министров Великобритании намерен отправить Терезу Мэй в отставку
ФОТОФАКТ: Весенние крокусы в Михайловском сквере
Брифинг председателя Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи пройдет в БЕЛТА 25 марта
На автодороге Минск-Витебск пешехода дважды переехали
РЕПОРТАЖ: "Жавороночки, прилетите, землю-матушку пробудите" - в Ельском районе встречали весну
Президент Казахстана подписал указ о переименовании города Астана в Нур-Султан
Французы Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на ЧМ по фигурному катанию в Японии
Новые размеры суточных и правила оплаты жилья - как изменится возмещение расходов в командировках
Беременная минчанка два месяца провела в коме после ДТП и родила здорового ребенка
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3879 BYN 2.38 BYN 2.388 BYN
USD
2.1022 BYN 2.104 BYN 2.11 BYN
RUB
3.2896 BYN 3.275 BYN 3.285 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко отмечает важную роль Барановичей в транспортной инфраструктуре Беларуси
Все видео

Фотоновости

Анастасия Кузьмина победила в пасьюте на заключительном этапе КМ в Холменколлене
Все фото

Инфографика

Опасность весенних палов весенний пал, МЧС
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко: люди должны желать и иметь возможность жить везде в Беларуси
Лукашенко направил соболезнование Президенту Ганы в связи с жертвами крупного ДТП
Отрасль бытового обслуживания и ЖКХ обеспечивает решение приоритетных социальных задач - Лукашенко
Политика
Владимир Макей Беларусь готова провести в Минске мероприятие высокого уровня к 10-летию "Восточного партнерства" - Макей
Беларусь заинтересована в привлечении стратегических инвесторов из Республики Корея
Беларусь и Испания готовятся к проведению заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству
Экономика
Фото из архива Топливо на АЗС в Беларуси с 24 марта дорожает на 1 копейку
Магазины сладостей и алкоголя оказались самыми популярными франшизами в Беларуси в 2018 году
Мозырский НПЗ экспортировал бензин с октановым числом 100 в Казахстан и Украину
Происшествия
Фото УГАИ УВД Минского облисполкома На автодороге Минск-Витебск пешехода дважды переехали
В Минске пьяный водитель протаранил бетонный забор
В Гомеле два человека госпитализированы после столкновения легкового автомобиля и грузовика
Общество
Фото из архива Затраты на оказание услуг ЖКХ за последние три года снизились в Беларуси более чем на Br450 млн
До +11°С ожидается 25 марта в Беларуси
IT-тренажеры по математике и физике разработали в БГУ
Регионы
Владимир Доманевский. Фото из архива Ремонт дорог, строительство водопровода и досуг на селе - Доманевский провел прямую телефонную линию
Более 250 большегрузов ожидают въезда в Польшу в "Брузгах" и "Берестовице"
В период весенних каникул около 9,5 тыс. школьников отдохнут в лагерях Минской области
Спорт
Разминка белорусских футболистов на стадионе в Белфасте. Фото АБФФ Сборная Беларуси сыграет сегодня в гостях против Северной Ирландии в квалификации Евро-2020
Определены победители открытого чемпионата Беларуси по гиревому марафону
Белорусские дзюдоисты успешно выступили в первый день юниорского КЕ в Греции
Технологии
Фото Pixabay Белорусским операторам выделены дополнительные частоты для развития 3G и 4G
beCloud объявил о предоставлении доступа к сети 4G мобильному оператору velcom
Facebook признал хранение сотен миллионов паролей без шифрования
Культура
Ваня Здонюк Ваня Здонюк: горжусь возможностью представить Беларусь на конкурсе исполнителей в Витебске
ФОТОРЕПОРТАЖ: Новая программа "Иллюзия и смех" представлена в Гомельском цирке
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске выступила группа Manowar
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта
Орбиту МКС подняли на 1,2 км
В Лондоне Биг-Бен перекрасили в неожиданный цвет
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Ирина Гонтарева 14 марта Основные направления жилищного строительства в г.Минске Пресс-конференция Валерий Балабуев,
Виктор Франскевич,
Эльдар Сафаров 13 марта Современные подходы к профилактике экономических преступлений в Республике Беларусь Пресс-конференция Георгий Катулин,
Иоанна Казана-Вишневецкий,
Вера Ильенкова 12 марта Подписание меморандума о взаимопонимании между Дирекцией II Европейских игр 2019 года и ЮНЭЙДС Пресс-конференция Роман Лабазнов,
Александр Беганский,
Екатерина Истомина 4 марта О развитии гидрометеорологической службы в Республике Беларусь Пресс-конференция Геннадий Казакевич,
Алексей Александров,
Жанна Истомина,
Елена Игнатович 26 февраля Современные методы борьбы с распространением наркотиков, профилактики и лечения наркомании среди молодежи
Газета 7 дней
500 тысяч километров судьбы
Место за штурвалом никому не уступлю!
Хоть поверьте, хоть проверьте...
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КОВАЛЬЧУК. Ответственный экзамен и яркий праздник
Светлана САВКО. Устойчивое будущее начинается сегодня
Сяргей ЖОЛУД. На рагачоўскім рубяжы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия