В Сан-Франциско неизвестный стрелок убил одного человека и ранил троих

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время стрельбы в калифорнийском городе Сан-Франциско неизвестный мужчина убил одного человека и ранил троих, сообщил телеканал ABC.

Стрелок открыл огонь на Филлмор-стрит вечером 23 марта. По информации сотрудников полицейского управления Сан-Франциско, трое пострадавших были госпитализированы, состояние одного из них тяжелое.

Мотивы преступления выясняются.-0-