В Сан-Марино заявили о почти стопроцентной эффективности "Спутника V"

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антитела к коронавирусу после второй дозы российской вакцины от коронавируса "Спутник V" появились у 99% участников совместного исследования властей Сан-Марино и римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Института по социальной безопасности республики Франко Кавалли.

"Исследование, которое проводится совместно с институтом имени Ладзаро Спалланцани, направлено на изучение эффективности вакцины. В Сан-Марино исследования пока сосредоточены на измерении уровня антител через 21 день после введения первой дозы, а затем через 21 день после введения второй дозы вакцины. По предварительным результатам, которые были получены на основе данных более чем 5 тыс. человек, после второй дозы у более чем 99% участников исследования выработались антитела", - рассказал агентству Франко Кавалли. Он подчеркнул, что теперь римскому институту "предстоит провести качественный анализ этих антител".

Он сообщил, что "Спутником V" вакцинированы почти 20 тыс. жителей Сан-Марино (примерно 2/3 населения). По его словам, были случаи заражения коронавирусом в промежутке между первой и второй дозами, а также сразу после второй дозы. "Однако пока у нас нет точных данных на этот счет. И мы знаем, что аналогичные случаи были и с вакциной Pfizer, - добавил Франко Кавалли.

Первая партия "Спутника V" по соглашению властей республики, не входящей в ЕС, и Российского фонда прямых инвестиций поступила в Сан-Марино 23 февраля.

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" зарегистрирована почти в 70 странах. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию "Спутником V". Эффективность препарата на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале Lancet. Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V".-0-