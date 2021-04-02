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02 апреля 2021, 22:03

В Санкт-Петербурге число заразившихся кишечной инфекцией школьников возросло до 19

Фото из архива
Фото из архива

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одной из школ Санкт-Петербурга 19 школьников заразились кишечной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Инцидент произошел в гимназии №642 Василеостровского района Санкт-Петербурга. Роспотребнадзор временно приостановил работу учреждения образования.

"На 2 апреля среди учащихся гимназии зарегистрировано 19 случаев кишечной инфекции, из них четыре выявлено активно при лабораторном обследовании контактных лиц. Диагноз "Носительство ротавирусной инфекции" установлен двум детям, диагноз "Гатроэнтеропатия Норволк" установлен трем детям. Госпитализировано в инфекционный стационар три ребенка, на 2 апреля все выписаны на амбулаторное лечение", - рассказали в управлении.

Специалисты выяснили, что 25 марта в гимназии произошел прорыв трубы холодного водоснабжения, во время ремонтных работ. "После окончания ремонтных работ по ликвидации аварии мероприятия, включающие промывку, дезинфекцию, с последующим лабораторным контролем качества воды холодного водоснабжения не проводились, что является нарушением требований к качеству воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в гимназии заразились инфекцией семь учеников, затем это число выросло до 10. По данным Роспотребнадзора, все ученики из начальной школы.-0-

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