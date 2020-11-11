В Санкт-Петербурге действие ограничений по коронавирусу продлили до 15 января

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующие ограничения по коронавирусу в Санкт-Петербурге продлеваются до 15 января 2021 года. Постановление об этом подписал губернатор Александр Беглов, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы городской администрации, с 14 ноября заполняемость театров и концертных залов не должна превышать 50%. Исключение сделают лишь для мероприятий, на которые по состоянию на 11 ноября уже проданы билеты в большем количестве. "С 16 ноября посетители с входным билетом без указания зрительского места (например, с входом на танцпол) допускаться не будут. Вводится запрет на продажу таких билетов", - говорится в сообщении.

С 14 ноября также вводятся ограничения и на число участников мероприятий, проводимых в помещениях и на открытом воздухе, - не более 50 человек. Мероприятия с большим количеством участников необходимо согласовывать с городскими властями.-0-