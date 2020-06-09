В Санкт-Петербурге ливнем затопило аэропорт Пулково

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолеты, прибывшие в Санкт-Петербург из Москвы и Ухты, были вынуждены уйти на второй круг перед посадкой в аэропорту Пулково вечером 9 июня из-за сильных ливней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющую аэропортом компанию "Воздушные ворота Северной столицы".

"Командиры двух воздушных судов приняли решение перед посадкой уйти на второй круг. Сейчас суда уже благополучно приземлились, обслуживаются ", - сказал собеседник агентства. Аэропорт пока работает в штатном режиме.

В городе прошла гроза, в южных районах сильный дождь с градом. Отмечаются подтопления проезжей части дорог, есть сообщения о поваленных деревьях и повреждениях градом автомобилей.

В Санкт-Петербурге второй день подряд 30-градусная жара. По данным метеорологов, 8 июня стал самым теплым днем в городе с начала лета и с начала года.-0-