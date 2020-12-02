В Санкт-Петербурге на Новый год закроют все кафе и рестораны

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Петербурга решили полностью приостановить работу кафе и ресторанов в городе на период с 30 декабря по 3 января. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщает ТАСС.

"С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью", - говорится в документе.

Кроме того, с 30 декабря по 10 января вводится запрет на посещение музеев, театров и концертов. "С 30 декабря по 10 января запрещается: доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря", - говорится в сообщении пресс-службы администрации главы города.

"С 4 декабря запрещается доступ посетителей в аквапарки, океанариумы. В зданиях торговых центров приостанавливается работа музеев, выставок, театров, иных организаций исполнительских искусств. Запрещается доступ детей в возрасте до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами, иными организациями исполнительских искусств", - отмечается в сообщении.-0-