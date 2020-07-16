В Санкт-Петербурге открыли памятный знак Валентину Пикулю

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мемориальный знак писателю-моряку Валентину Пикулю открыли 16 июля в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
Знак установили в Саду Пикуля в историческом центре города недалеко от дома, где жил писатель.
Автор проекта памятного знака - скульптор, заслуженный художник России Дмитрий Каминкер, он принял участие в церемонии открытия.
Отмечается, что Общероссийское движение поддержки флота уже почти три десятка лет занимается популяризацией произведений и личности Пикуля. По инициативе движения в 2013 году в Мурманске открыли памятник писателю, который в годы войны служил на эсминце Северного флота. В июле 2018 года в московском киноконцертном зале "Россия" движение организовало Всероссийскую литературно-историческую кают-компанию, посвященную Пикулю и его творческому наследию.
Валентин Пикуль - русский писатель, автор многочисленных художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику. Его книги переведены более чем на 20 языков, а общий тираж его книг превышает 500 млн экземпляров.-0-