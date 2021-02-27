В Санкт-Петербурге пассажирка автобуса выстрелила из пистолета в пенсионерку

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конфликт с участием двух женщин со стрельбой произошел 26 февраля в автобусе в Санкт-Петербурге. В результате инцидента пенсионерка госпитализирована с ранением щеки в состоянии средней степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел 26 февраля в Невском районе у станции метро "Улица Дыбенко". "Выйдя из автобуса, 30-летняя гражданка из пневматического пистолета выстрелила в 65-летнюю оппонентку. В результате потерпевшая доставлена в медицинское учреждение с касательным ранением щеки в состоянии средней степени тяжести", - рассказали в ведомстве.

Злоумышленница задержана и доставлена в отдел полиции. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.-0-