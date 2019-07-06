В Санкт-Петербурге похоронили подводников, погибших в Баренцевом море

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга завершились похороны 14 моряков-подводников, погибших 1 июля на глубоководном аппарате в Баренцевом море. Закрытая траурная церемония была организована возле мемориала погибшим на подводной лодке "Курск", сообщает российский телевизионный Пятый канал .

Проститься с героями и почтить их память пришли около тысячи человек - друзья и родственники погибших, их коллеги и официальные лица.

Моряки-подводники погибли в результате пожара на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата в Баренцевом море 1 июля. Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил погибших подводников.-0-