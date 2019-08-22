В Санкт-Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Санкт-Петербурге сегодня ночью произошел пожар на пассажирском теплоходе "Петр Чайковский", один человек погиб, сообщает ТАСС.

В момент возгорания на четырехпалубном теплоходе находились более 300 человек, они были эвакуированы. Погибшего обнаружили в каюте теплохода.

По данным регионального МЧС, пожар начался на первой палубе теплохода в каюте механика на площади 13 кв.м. Потушить пожар удалось с помощью внутреннего трубопровода теплохода. В тушении участвовали 50 человек и десять единиц техники. Причина пожара не сообщается.-0-