В Санкт-Петербурге при разборе завалов обрушившегося комплекса обнаружено тело

Фото ТАСС
31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели при разборе завалов обрушившегося спортивно-концертного комплекса обнаружили тело человека, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС Санкт-Петербурга.
"Обнаружено тело рабочего. Опасности дальнейшего разрушения конструкций, на мой взгляд, нет", - сказал глава ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин.
Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге во время демонтажа рухнула кровля здания спортивно-концертного комплекса "Петербургский". На видеозаписи инцидента, опубликованной изданием "Фонтанка.ру", видно, что при демонтажных работах один рабочий, находившийся на крыше, при обрушении не успел зацепиться за строительное оборудование и упал.-0-