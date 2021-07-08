В Санкт-Петербурге с 13 июля введут новые ограничения из-за COVID-19

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Санкт-Петербурге с 13 июля вводят новые ограничения из-за COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Допуск зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия в городе с 13 июля запрещен. Также запрещается проведение любых массовых мероприятий численностью свыше 75 человек. Но это ограничение не затронет культурные и зрелищные мероприятия, проводимые в театрах, концертных залах, цирке и кинотеатрах по согласованию с комитетом по культуре Санкт‑Петербурга, а также спортивные и физкультурные мероприятия, проводимые по согласованию с комитетом по физической культуре и спорту.

Вместе с тем для проведения мероприятий вводится ряд дополнительных требований. Так, наполняемость театров и концертных залов не должна превышать 1,5 тыс. человек, наполняемость цирков уменьшается с 75 до 50%. Кроме того, наполняемость речного туристического транспорта в городе ограничили до 50%.

Работодателям рекомендовали минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах. Усилены меры санитарной безопасности, введен дополнительный контроль за соблюдением масочного режима в транспорте и общественных местах.

Действующие в городе ограничения продлеваются до 16 августа.

По последним данным, в Санкт-Петербурге выявили 483 992 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 464 074 человека, умерли 17 183. За последние сутки в городе выявили 1937 случаев COVID-19.-0-