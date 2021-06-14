В Санкт-Петербурге с 17 июня усилят меры безопасности из-за коронавируса

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкт-Петербург с 17 июня усилит меры безопасности в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора города.

"С 17 июня запрещается (временно приостанавливается) работа фуд-кортов и фуд-плейсов, за исключением расположенных на вокзалах, в аэропортах, автозаправочных станций, а также оказания услуг общественного питания с использованием службы доставки; работа ресторанов с 02:00 до 06:00, за исключением обслуживания навынос, в номера гостиниц, доставки на дом, а также производственных столовых", - говорится в сообщении.

Также в Санкт-Петербурге будет запрещено проводить любые массовые мероприятия с числом зрителей свыше 3 тыс. человек. Кинотеатры снизят заполняемость до 50%.

Власти рекомендуют организациям города минимизировать нахождение сотрудников на рабочих местах.-0-