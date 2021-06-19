В Санкт-Петербурге с 21 июня вводятся дополнительные ограничения из-за COVID-19

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Санкт-Петербурге с 21 июня вводятся дополнительные ограничения из-за коронавируса, сообщает ТАСС.

В Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для 65% персонала госпредприятий и госорганизаций. "До 15 августа необходимо обеспечить уровень вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий, при котором наличие антител к коронавирусной инфекции должно быть у 65% указанных лиц", - сообщила пресс-служба Смольного.

Кроме этого, в Петербурге с 21 июня запретят доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы. Число зрителей на фан-зоне Евро-2020 в Петербурге будет ограничено с 5 тыс. до 3 тыс.-0-