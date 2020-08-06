В Санкт-Петербурге с 8 августа возобновляются массовые мероприятия и работа аттракционов

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Санкт-Петербурга разрешили с 8 августа проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий, а также работу парков аттракционов, закрытых из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщает ТАСС.

Посетители допускаются в такие парки при соблюдении определенных требований. В частности, на территории парка посетители должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, за исключением нахождения непосредственно на аттракционе. Между посетителями и работниками парка должен быть установлен защитный экран, соблюдаться дистанция не менее 1,5 м. В парке аттракционов могут одновременно находиться не более 50% посетителей от предельной заполняемости.

Также с 8 августа снимается запрет на проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий при условии обязательного использования зрителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдения дистанции между ними не менее 1,5 м.

Ранее в Санкт-Петербурге был реализован первый этап снятия ограничений. В городе ограниченно заработали рестораны и торгово-развлекательные комплексы. Кроме того, с 27 июля в городе работают музеи, разрешены посещение парков и лесов, а также тестовые поездки в автосалонах.-0-