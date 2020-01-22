В Санкт-Петербурге с подозрением на ОРВИ госпитализировали россиянина и студента из Китая

22 января, Санкт-Петербург /БЕЛТА-ТАСС/. В Санкт-Петербурге с подозрением на ОРВИ госпитализировали двоих - гражданина России и китайского студента. Об этом сообщил главврач клинической инфекционной больницы им. С.П.Боткина.

Ранее представитель вице-губернатора города Анны Митяниной сообщил ТАСС, что пассажира самолета, который прибыл в петербургский аэропорт Пулково из Шанхая, госпитализировали с подозрением на ОРВИ. "Пациент, доставленный в Боткино (Боткинская инфекционная больница - прим. ТАСС), прибыл рейсом из Шанхая с подозрением на ОРВИ. Дальнейшие выводы можно будет делать по результатам проведенных анализов", - сказал собеседник агентства. Источник в экстренных службах также сообщал ТАСС о госпитализации пассажира из Пулково с высокой температурой.

В ряде СМИ и Telegram-каналов распространилась информация, что пассажира госпитализировали с подозрением на коронавирус. Собеседники ТАСС не подтвердили эту информацию, подчеркнув, что для постановки диагноза необходимо провести обследования.

В связи с распространением в Китае коронавируса пассажиров, прибывающих на рейсах из ряда азиатских стран, проверяют в российских аэропортах с помощью тепловизора. Роспотребнадзор организовал мониторинг эпидемиологической обстановки, принял дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через госграницу РФ, отработал алгоритм действий медперсонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, обеспечил контроль готовности медорганизаций к приему больных с неблагополучных территорий.-0-

В аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль пассажиров Минздрав Беларуси отслеживает ситуацию с коронавирусом нового типа в мире, усилены профилактические мероприятия по недопущению его распространения в стране.