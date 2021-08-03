В Санкт-Петербурге за 12 часов выпало почти 60% месячной нормы осадков

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3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 60% месячной нормы осадков выпало в Санкт-Петербурге с вечера 2 августа, сообщает ТАСС. "В Северной столице только за последние 12 часов (по данным на 6 часов утра) выпало 48 мм осадков, что составляет почти две третьих от нормы августа (59%)", - написал на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. По данным главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, наибольшее число осадков пришлось на Петродворцовый, Выборгский и Приморский районы. В ночь на 2 августа порывы ветра в городе достигали 20 м/с. "Поступило более 40 заявок, из них 19 по поводу падения деревьев (повреждено 7 легковых автомобилей), произошло падение одной конструкции, повреждение двух кровель жилых домов, 19 подтоплений подвальных помещений", - рассказали в главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу. Как сообщает газета "Известия", в Москве во время грозового ливня, который обрушился на столицу вечером 2 августа, выпало почти 25% месячной нормы осадков. Пятнадцать деревьев в пяти городах Московской области повалено из-за ливня, в результате повреждено пять автомобилей. Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в настоящее время атмосферный фронт уходит в восточные регионы России.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!