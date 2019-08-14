В Санкт-Петербурге загорелся бизнес-центр

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнес-центр загорелся на Малом проспекте Васильевского острова в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на городское ГУ МЧС.
"Площадь пожара, разгоревшегося в четырехэтажном административном здании, составляет около 600 кв.м. Частично обрушилась кровля. Ранг пожара повышен до третьего", - отметили в МЧС.
Информация о пострадавших пока не поступала. По предварительным данным, два последних этажа бизнес-центра не эксплуатируются после ремонта.-0-
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