В Санкт-Петербурге загорелся бизнес-центр

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнес-центр загорелся на Малом проспекте Васильевского острова в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на городское ГУ МЧС.

"Площадь пожара, разгоревшегося в четырехэтажном административном здании, составляет около 600 кв.м. Частично обрушилась кровля. Ранг пожара повышен до третьего", - отметили в МЧС.

Информация о пострадавших пока не поступала. По предварительным данным, два последних этажа бизнес-центра не эксплуатируются после ремонта.-0-