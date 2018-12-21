В Санкт-Петербурге загорелся склад с пиротехникой

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел на складе с пиротехникой в в Химическом переулке Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС.
Возгорание произошло в здании площадью 2,4 тыс. кв. м. На месте пожара были взрывы пиротехники. Жилых домов ближе 1 км к месту пожара нет.
Эвакуации из жилых домов из-за пожара не было. Сведений о пострадавших не поступало. На место отправлен пожарный поезд и передвижная химико-радиометрическая лаборатория. В ликвидации возгорания участвуют 78 человек и 22 единицы техники. Площадь пожара - 300 кв. м, в настоящее время пожар локализован.-0-
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