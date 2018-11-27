27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Санкт-Петербурге загорелся строящийся ледокол "Виктор Черномырдин", один человек пострадал, сообщает ТАСС.

Пожар возник на территории АО "Адмиралтейские верфи", по предварительной информации, горят две палубы судна. Работнику верфи оказывают медицинскую помощь.

Сообщается, что пожару присвоен второй, повышенный, номер сложности, его площадь составляет 300 кв.м. Причины возгорания пока не называются. На месте ЧП работают 75 человек и 15 единиц техники.-0-