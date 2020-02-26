В Саратове двое подростков планировали вооруженное нападение на школу

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФСБ России задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооруженное нападение на школу, сообщает ТАСС.

"Организаторами пресеченного нападения являются два гражданина РФ 2005 года рождения, состоявшие в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Подростки задержаны на территории одного из заброшенных бомбоубежищ, где они хранили в тайнике обрез охотничьего ружья, сообщили в спецслужбе. Кроме того, они планировали использовать самодельные зажигательные смеси, рецепты которых нашли в интернете.

Следственное управление СК РФ по Саратовской области возбудило уголовное дело.

Ранее сообщалось, что ФСБ выявила в Керчи двух подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города. Молодые люди 2003 и 2004 годов рождения являлись последователями 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.-0-