В Саратове начался чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятнадцатый чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту стартовал 11 сентября в Саратове. Как передает ТАСС, торжественная церемония открытия прошла на стадионе "Локомотив".

В России чемпионат проводится впервые с 2009 года. В нем принимают участие команды из 20 стран: Австрии, Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Германии, Ирана, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Латвии, Монголии, Польши, Сенегала, Словакии, Турции, Узбекистана, Чехии, Хорватии и России. Представители еще нескольких стран, в том числе Саудовской Аравии, присутствуют как наблюдатели. Команды из Китая и Сенегала участвуют в чемпионате впервые.

Пожарные и спасатели будут соревноваться в подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, в преодолении 100-метровой полосы препятствий, боевом развертывании и пожарной эстафете четыре по 100 м. Чемпионат завершится 16 сентября.

Пожарно-прикладной спорт зародился в 1937 году в СССР и вскоре распространился в Европе.-0-