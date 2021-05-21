В Саудовской Аравии иностранцам разрешат совершить хадж в этом году

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранцы в этом году смогут совершить хадж наряду с подданными Саудовской Аравии, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Al-Watan.

Как отмечается, совершить паломничество к святым местам ислама допускается при условии соблюдения строгих санитарных норм.

Данное решение властей Саудовской Аравии принято после того, как 9 мая Министерство хаджа и умры королевства заявило, что паломничество можно провести при соблюдении санитарных норм, мер безопасности и различных ограничительных предписаний для охраны здоровья и благополучия участвующих в нем. Позднее ведомство объявило, что продолжает следить за развитием ситуации. Конкретные меры и планы будут оглашены позже.

Обычно на хадж собираются более 2,5 млн мусульман. В 2020 году из-за пандемии COVID-19 путешествие в Мекку во время хаджа впервые в современной истории было разрешено совершить всего тысяче паломников. Тогда из-за закрытия границ Саудовской Аравии в хадже смогли участвовать только жители королевства.

В этом году большой хадж к святыням ислама выпадает на вторую половину июля. Малый хадж можно совершить в любое время года.-0-