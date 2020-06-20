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20 июня 2020, 18:31

В Саудовской Аравии отменяют комендантский час

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20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД Саудовской Аравии объявило об отмене с 21 июня комендантского часа, который был введен 23 марта по причине пандемии коронавируса. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

"Действие комендантского часа во всех районах страны прекращается с 06.00 утра 21 июня", - говорится в заявлении МВД, которое цитирует телеканал. В заявлении также отмечается, что "возвращение королевства к нормальной жизни должно сопровождаться строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических мер". Власти призывают "придерживаться социальной дистанции, носить защитные маски, закрывающие рот и нос, использовать перчатки, а также ограничить собрания присутствием не более 50 человек". Нарушителям этих требований грозит наказание.

С 21 июня госучреждения и частные компании могут возобновить работу.

Сухопутные и морские границы государства остаются закрытыми, решение о возобновлении авиасообщения с зарубежными странами пока не принято. Отложено также на неопределенное время проведение малого хаджа (умры) к исламским святыням.

Согласно данным Минздрава королевства, которые приводит газета Asharq al-Awsat, за сутки в Саудовской Аравии инфицировано 4 757 человек, в результате общее число заразившихся коронавирусом достигло 145 991.-0-

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Саудовская Аравия эпидемия
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