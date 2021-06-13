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13 июня 2021, 17:53

В Саудовской Аравии посещать торговые центры смогут только вакцинированные от коронавируса

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13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посещение магазинов, торговых центров и других крупных объектов торговли в Саудовской Аравии с 1 августа станет невозможным для лиц, не получивших вакцину от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь министерства торговли королевства Абдель Рахман аль-Хусейн, сообщает ТАСС.

"Те, кто не прошел вакцинацию от коронавируса, через 48 дней не смогут посещать крупные объекты торговли и продажи товаров. Начиная с 22 зуль-хиджа по хиджре (соответствует 1 августа 2021 года по григорианскому календарю) условием для входа в помещения, где ведется торговля, станет наличие хотя бы одной прививки от коронавируса", - отметил пресс-секретарь.

Ранее власти Саудовской Аравии сообщили, что с 1 августа наличие прививки от коронавируса станет обязательным при посещении государственных учреждений, а также ряда экономических, общественных, культурных и иных мероприятий в стране.

По последним данным, в королевстве с населением 34,2 млн человек с начала пандемии было зарегистрировано 465 797 случаев COVID-19, 7572 пациента умерли от последствий заражения. Всего на текущий момент в Саудовской Аравии зарегистрировано 10 132 человека, проходящих лечение, из которых 1575 находятся в критическом состоянии. Количество доз препаратов от коронавируса, введенных жителям страны, составляет 15 687 142.-0-

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