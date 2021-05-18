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18 мая 2021, 22:59

В Саудовской Аравии с 1 августа запретят посещать госучреждения без прививки от COVID-19

Фото Getty Images
Фото Getty Images

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посещение государственных учреждений, а также ряда экономических, общественных, культурных и иных мероприятий в Саудовской Аравии станет невозможным с 1 августа без справки о наличии прививки от коронавируса. Такую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное на странице министерства внутренних дел королевства в Twitter.

"В целях борьбы с коронавирусом и на основании рекомендаций компетентных органов принято решение об обязательной вакцинации начиная с 1 августа 2021 года для входа в любое государственное или частное учреждение, участия в любых культурных, научных, социальных или развлекательных мероприятиях, использования общественного транспорта", - указано в сообщении.

Помимо этого, очное обучение во всех образовательных учреждениях страны будет возобновлено начиная со следующего учебного семестра при условии соблюдения всех необходимых противоэпидемических мер.

В настоящий момент в Саудовской Аравии активно проходит вакцинация от коронавируса. Так, жители королевства уже получили более 11,8 млн доз вакцины (население страны - порядка 34,2 млн человек).

По последним данным, в королевстве с начала пандемии было зарегистрировано 435 027 случаев вызываемого кронавирусом заболевания COVID-19, 7 188 пациентов умерли от последствий заражения. Всего на текущий момент в королевстве зарегистрировано 8 078 человек, проходящих лечение, из которых 1 384 находятся в критическом состоянии.-0-

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Теги
вакцинация вирус Саудовская Аравия
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