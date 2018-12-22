В Саудовской Аравии умер сын основателя королевства

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сын основателя Саудовской Аравии Абдель Азиза Аль Сауда и брат нынешнего монарха короля Сальмана принц Таляль Абдель Азиз Аль Асуд умер 22 декабря. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
87-летний принц Таляль был двадцатым сыном первого короля Абдель Азиза, родоначальника династии Аль Сауд.
Сын принца Таляля Валид бен Таляль бен Абдель Азиз Аль Сауд - крупный предприниматель и международный инвестор, входит в двадцатку самых богатых людей мира.-0-
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